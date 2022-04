Régression du jour: la mousse au chocolat maison!

Continuons sur notre lancée ! Après un week-end pascal tout chocolat, déclinons-le en version mousse ultra-légère ! Sortez vos tablettes, vos fouets et en cuisine !

Pour 8 personnes

Préparation : 10 minutes

Repos : 12 heures au frais

350 g de chocolat très noir

300 g de crème liquide

300 g de sucre

7 œufs

- Faites chauffer la crème liquide

- Une fois bien chaude, versez-la dans un saladier contenant le chocolat noir.

- Mélangez bien.

- Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

- Dans un saladier contenant les jaunes d’œufs, versez 100 g de sucre et mélangez.

- Versez par-dessus le mélange chocolat crème encore chaud et fouettez. Le choc thermique déclenchera la cuisson des jaunes.

- Dans un bol à part, montez les blancs en neige pas trop fermes.

- Serrez-les avec 200 g de sucre restants.

- Incorporez à la préparation la moitié des blancs assez rapidement, puis la deuxième moitié plus doucement. La première étape permet d’assouplir le mélange. La seconde vous permettra d’obtenir le côté mousseux de la préparation.

- Versez ce mélange dans le contenant choisi pour servir la mousse et filmez.

- Mettez au frais très délicatement et ne touchez plus à la mousse jusqu’à ce qu’elle ait complètement refroidi. Pour cela, laissez-la au réfrigérateur au moins deux heures pour les petits contenants, six heures pour un saladier. C’est pendant l’étape de refroidissement que vont se former les bulles qui lui donnent toute son onctuosité.

Astuce : il faut choisir un très bon chocolat, bien noir et pas trop sucré. Plus une recette est simple, plus le produit doit être de qualité.