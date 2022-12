Regragui, le coach du Maroc salue "l’état d’esprit" de son équipe : "Aujourd’hui, l’Afrique est revenu sur le devant de la scène"

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc était heureux après la qualification face au Portugal pour une place en demi-finale. "On est encore tombé sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talents. Nous, on tire au max, on a encore des mecs blessés. Ceux qui entrent se battent. On a créé un groupe avec un état d’esprit. Et puis le public qui nous soutient. J’avais dit aux gars avant le match qu’il fallait écrire l’histoire pour l’Afrique. Je suis très très heureux."

Cette victoire, elle change aussi la carte du football avec pour la première fois de son histoire un pays africain en demi d’une Coupe du monde. "On avance avec nos qualités. On a perdu quelques joueurs pour ce mondial, mais on a un état d’esprit et on veut le rendre pour notre peuple. C’est ça la Coupe du monde. Aujourd’hui, l’Afrique est revenu sur le devant de la scène."

Si Walid est le premier coach à y arriver, le T1 marocain espère que d’autres vont suivre rapidement : "J’espère que d’autres entraîneurs viendront aussi. On a parfois du mal à croire qu’un coach africain a du mal à faire mal tactiquement à certaines équipes. Mais nous aussi on travaille et on progresse. Je suis heureux pour le Maroc et je veux remercier tout le staff et la fédération. Mais comme je le dis, ce n’est pas encore fini."

Le Maroc affrontera le vainqueur entre la France et l’Angleterre pour une place en finale.