Règles douloureuses au travail : un tabou persistant qui pousse certaines femmes à mentir.

Autre constat et non des moindres, près d’une femme sur deux (49%) fait part d’un "manque de compassion" de la part dudit supérieur lorsque le sujet des douleurs menstruelles est mis sur la table dans le cadre du travail. Un constat qui n’est pas sans conséquences sur la santé mentale des principales intéressées à tel point qu’une répondante sur quatre affirme avoir déjà ressenti le besoin de justifier ce type d’absence avec des excuses de toutes sortes et parfois même parmi les plus insolites. "J’ai attrapé un virus mystérieux" et "J’ai une intoxication alimentaire parce que j’ai mangé des crevettes avariées" comptent parmi les prétextes les plus prisés pour justifier une absence liée à des règles douloureuses, avec 28% et 20% des suffrages respectivement.

Cela ne concerne bien évidemment que les femmes qui s’absentent en raison de douleurs menstruelles, la plupart continuant de travailler malgré leurs symptômes. Le sondage montre d’ailleurs que pour 20% des femmes britanniques, cela a une influence néfaste sur leur bien-être et leur santé mentale.

"Les règles nous affectent toutes de manière différente. Chez certaines femmes, elles peuvent s’accompagner de graves symptômes physiques et psychiques. Le fait de ne pas avoir droit à un congé lorsqu’on souffre de douleurs menstruelles ou de devoir mentir à son employeur peut être source de stress et d’anxiété, ce qui peut entraîner d’autres problèmes de santé", explique le Dr Susanna Unsworth, gynécologue et experte médicale pour Intimina.

*Ce sondage a été réalisé par Censuswide en mars 2023 auprès de 1017 femmes au Royaume-Uni.