"Régler l’histoire Courtois au plus vite", "Lukaku va mettre un, deux ou trois buts" : Philippe Albert préface Estonie-Belgique

C'est l'énorme sujet de discussion autour des Diables Rouges depuis plusieurs heures : le départ de Thibaut Courtois après le match face à l'Autriche.

"C'est la déception qui prime. Tout le monde s'y met : le père Courtois, la future épouse de Thibaut et Thibaut lui-même qui fait une grosse sortie en précisant qu'il a raison et que Domenico Tedesco est un menteur. Je trouvais ça un peu marrant au départ, mais ça prend des proportions très importantes, surtout pour Thibaut personnellement. Il s'est mis en situation délicate, j'espère que ça va s'arranger. Quoiqu'il en dise, il est adoré par tout le monde au Real Madrid et en Belgique. Lui et ses proches ont tendance à l'oublier. Je pense qu'ils ne sont pas nécessairement à l'écoute de tout ce qui se raconte au Nord et au Sud du pays. Je n'ai jamais entendu autant d'éloges depuis l'époque de Jan Ceulemans, Michel Preud'homme voire Paul Van Himst. Je trouve ça ridicule de sortir cela comme argument. C'est le monde actuel avec les réseaux sociaux., ça n'apporte pas que des choses positives", précise Philippe Albert.

"J'estime que l'entraineur a toujours raison. A partir de ce moment-là, j'espère que Tedesco prendra ses responsabilités en temps voulu. C'est une histoire qui dépasse les bornes. C'est important de régler cela le plus vite possible sans quoi ça va partir dans tous les sens. Aussi bien pour Courtois que pour Tedesco, ça risque de mal se passer. Le risque existe que Courtois ne soit plus chez les Diables à l'avenir. J'espère que non. Il y a une certaine tension entre les deux hommes, il va falloir la gérer au plus vite. Ca doit être réglé dans les jours ou semaines qui viennent, le plus rapidement possible. Les gens veulent du concret, il ne faut pas laisser planer les choses. Que ce soit Tedesco ou Courtois, un des deux doit prendre ses responsabilités. C'est malheureux pour notre football. C'est à eux à régler le problème, ils sont payés pour ça", poursuit notre consultant.