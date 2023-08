Règlement de compte mortel à Péronnes : un policier placé sous mandat d’arrêt

C’est un nouveau rebondissement dans l’enquête sur le règlement de compte qui avait fait un mort et un blessé à Péronnes. Au centre de l’attention, le club de motards des Hells Angels. Quatre personnes sont poursuivies. D’après les informations recueillies par la RTBF, deux nouveaux protagonistes viennent d’être arrêtés. Parmi eux, un policier de la zone de Tournai.

L’altercation violente avait fait un mort et un blessé grave. Lors d’une fête sous chapiteau à Péronnes, une bande de Hells Angels s’en sont pris à deux hommes. Ils seraient membre des Bandidos, un club de motard rival. L’un d’eux a été renversé à deux reprises par un véhicule et est décédé de ses blessures. L’autre, a été frappé à coups de marteau. Il a cependant survécu à ses blessures. L’altercation avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Depuis, l’enquête est en cours. Quatre hommes ont été arrêtés et placés sous mandat d’arrêt pour assassinat et tentative d’assassinat. Lors de la dernière audience de la Chambre du conseil, l’un d’eux avait été relâché mais il reste inculpé.