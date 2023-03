Le Canine Collectif présente "Régis" à travers la Wallonie

Le Canine Collectif présentera sa deuxième pièce, Régis. Les comédiens fouleront les planches des théâtres de Quaregnon, La Louvière, Beauvechain et Louvain-la-Neuve.

"Régis est seul dans son petit appartement bruxellois. Il reçoit une étrange visite : un groupe de onze inconnus débarquent chez lui, bien décidés à le sortir de sa solitude et à devenir ses amis à tout prix. Enfermés dans un petit cube, sur une surface de cinq mètres carrés, les onze corps se mêlent, s’entrechoquent… Il va devenir très difficile voire impossible de les faire partir."

Sous ses airs de comédie, Régis devient de plus en plus oppressant, menaçant de basculer dans la tragédie, voire l’horreur à tout instant. Les spectateurs sont immergés dans une expérience scénique qui teste les limites de l’intimité, de l’accueil, de la révolte, du conformisme, de la solidarité et de l’individualisme.

Cette performance théâtrale offre un regard tranchant et contemporain sur les rapports entre l’individu et le groupe, porté par une jeune équipe dynamique et talentueuse. Destiné à un public de jeunes adultes, ce spectacle met en scène des thèmes forts et intenses qui interrogeant la condition humaine dans toute sa complexité.