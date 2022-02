Agé de 26 ans, Régis vit à Ecaussinnes. Depuis toujours, ce jeune talent chante ! Il était âgé de 2 ans lorsque sa maman l’a entendu chanté pour la première fois sur "Aïcha" de Khaled. Mais c’est seulement vers l’âge de 15 ans que Régis a pris confiance en sa voix. Peu de temps après, il a posté des vidéos de ses reprises sur les réseaux sociaux et a reçu de nombreux retours positifs. La scène ? Régis la connaît bien puisqu’il a déjà participé à une comédie musicale qui s’est déroulée à Forest National et au Cirque Royal de Bruxelles. Cependant, c’est la scène de The Voice Belgique qu’il tente de conquérir cette année. Pour son blind, Régis a interprété "There’s Nothing Holdin' Me Back" de Shawn Mendes. Deux fauteuils se sont retournés sur sa prestation mais c’est dans l’équipe de Christophe Willem qu’il a décidé de poursuivre l’aventure.