Région Pays de la Loire Tour : deuxième victoire de Bryan Coquard, qui reprend la tête du général

Bryan Coquard a remporté la troisième étape du Région Pays de la Loire Tour (Fra/2.1), l’ancien Circuit de la Sarthe, jeudi, entre Baugé-en-Anjou et Mayenne (197,1 km). Le Français de Cofidis, vainqueur au sprint, reprend la tête du général, qu’il avait laissée au Norvégien Erlend Blikra (Uno-X) mercredi.

Les Français Benjamin Thomas (Cofidis), Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique) et Valentin Tabellion (Go Sport – Roubaix Lille Métropole), l’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost), l’Australien Cyrus Monk (Q36.5) et l’Espagnol Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi) ont animé l’étape.

Thomas et Healy restaient à deux devant alors qu’il restait une petite trentaine de kilomètres. Leur aventure prenait fin à 8 bornes du but. Une cassure s’opérait dans le peloton dans le final.

Le sprint final voyait la victoire de Bryan Coquard devant le Néerlandais Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) et le Danois Alexander Kamp (Tudor). Elias Maris (Flanders-Baloise) se classait 9e.

Coquard signe la 51e victoire de sa carrière, sa troisième de la saison. Vainqueur de la première étape, le Français récupère le maillot de leader au passage. Il compte 7 secondes d’avance sur Van den Berg et 10 sur Kamp.

La dernière étape se disputera vendredi entre Sablé-sur-Sarthe et Le Mans (177,8 km). L’an passé, Olav Kooj s’était imposé.