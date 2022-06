Région liégeoise: Plan canicule et vigilance accrue à l'annonce des fortes chaleurs

Il va faire très chaud durant ces prochains jours. Le mercure va grimper jusqu’à 35 degrés ce samedi.

Le Centre régional de Crise de Wallonie a d’ailleurs donné l’alerte pour l’activation du Plan canicule où il entre en vigueur dès aujourd’hui dans différentes communes de la province de Liège et notamment à Huy.

Opérationnel depuis ce matin 8 heures, ce Plan canicule qui fonctionne avec la collaboration du CPAS, s’adresse aux personnes âgées, malades ou isolées.

La commune a fait parvenir un courrier à 1500 habitants concernés par cette situation, les invitant à s’inscrire au Plan canicule. Une cinquantaine de personnes ont répondu. Celles-ci pourront donc bénéficier d’une attention et d’un suivi particuliers. Concrètement, ces personnes recevront un appel chaque matin qui permettra de s’assurer qu’elles se portent bien et qu’elles n’ont pas besoin d’une aide spécifique.

Ce Plan canicule est déclenché même si tous les critères précis ne sont pas réunis, comme l’explique Eric Dossogne, le bourgmestre f.f de Huy. " Pour activer le Plan canicule, il faut normalement que les 25 degrés soient atteints durant cinq jours de suite et que l’écart entre la température nocturne et diurne soit très faible empêchant tout rafraîchissement pendant la nuit, mais ces conditions sont très rarement réunies et donc on n’attend pas celles-ci pour appliquer le Plan canicule".