Région de Charleroi : l’intercommunal Tibi forme des jeunes super-héros du zéro déchet

Les vacances d’été, c’est le retour des plaines de vacances pour les enfants. Dans la région de Charleroi, TIBI, l’intercommunal de gestion des déchets, en profite pour organiser des demi-journées de sensibilisation intitulée "Les Super-Héros du Zéro Déchet". Le but est de conscientiser les enfants à la réduction de leurs déchets en revisitant certains sports ou jeux, comme le golf ou le tir à l’arc.

"Aujourd’hui, nous produisons 500 kg de déchets par an. C’est énorme. Il faut que cela change. Notre approche est donc d’amener à faire réfléchir les enfants sur comment réduire drastiquement les déchets, mais aussi comment gérer les déchets que nous produisons inévitablement. Notre approche n’est pas "intégriste". Souvent, on se dit que le zéro déchet, c’est comme un petit bocal dans lequel se trouve toute la production de déchets d’une personne sur une année. Avant d’arriver à ce petit bocal, il y a une série de gestes qui sont simples et faciles à mettre en place", explique Françoise Lardenoey, porte-parole de Tibi. Parmi ces petits gestes, il y a évidemment le tri, mais aussi la suppression des bouteilles en plastique par exemple.

D’ici la fin de l’été, 56 demi-journées de sensibilisation seront organisées dans la région. Plus 1500 jeunes seront formés.