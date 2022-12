Région bruxelloise : un plan pour mieux tenir compte de la dimension du handicap dans les politiques régionales

Le gouvernement bruxellois a définitivement adopté le Plan d'intégration du handistreaming dans les politiques publiques de la Région-capitale pour la période 2022-2025. Soutenu par le secteur associatif, largement associé à son élaboration, ce Plan propose 44 actions transversales très concrètes pour assurer une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap à Bruxelles, a annoncé vendredi la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS). .

"Notre objectif est que la prise en considération des publics en situation de handicap et l'accessibilité deviennent des automatismes ancrés dans chaque décision et action politique, afin de garantir à l'ensemble de la population l'accès aux lieux publics, aux services et à l'information", a commenté vendredi Nawal Ben Hamou, par voie de communiqué.

Le plan transversal intègre l'ensemble des compétences régionales. Les actions concrètes qui y sont prévues visent à améliorer la prise en compte de la dimension du handicap dans toutes les politiques régionales tant lors de leur élaboration, de leur mise en œuvre que de leur évaluation: l'égalité des chances, le logement, la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, l'emploi, la fonction publique, la participation citoyenne, la digitalisation, le tourisme et les relations internationales.

Il s'inspire des recommandations du secteur associatif.

Le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) a été désigné par equal.brussels pour accompagner le gouvernement et les administrations bruxelloises dans la définition des objectifs et actions du Plan. Fort de son réseau de 21 associations, le CAWaB a eu la charge de conseiller chacun et chacune en vue de fixer des objectifs en phase avec les besoins du secteur et des personnes en situation de handicap, directement concernées par le plan Handistreaming.

Tout au long de l'élaboration du plan, le CAWaB a pu relayer les préoccupations et attentes du secteur et apporter son expertise technique.

Ces besoins ont également été identifiés au travers de ressources et de référence telles que le rapport de fin de législature du conseil bruxellois des personnes handicapées (CBPH), le premier rapport d'évaluation du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU ou encore les rapports alternatifs d'Unia et du Belgium Disability Forum (BDF).

Les avis du Conseil bruxellois des Personnes Handicapées, du Conseil bruxellois à l'égalité entre les femmes et les hommes et de Brupartners ont été sollicités et leurs recommandations intégrées dans le plan.

Par souci de transparence, chaque mesure du Plan est planifiée, budgétée et prévoit des indicateurs de suivi. Le Plan fera l'objet d'un monitoring régulier par le Conseil bruxellois des Personnes Handicapées en collaboration avec le secteur associatif et equal.brussels. L'évaluation finale sera réalisée par un prestataire externe afin d'assurer un processus d'évaluation solide et neutre. Cette dernière évaluation ainsi que la mise en œuvre concrète du Plan seront présentées au Parlement bruxellois par les membres du gouvernement concernés.