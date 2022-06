Région bruxelloise : selon le PTB, l’obligation de rénover du Plan Air Climat Energie appauvrira les plus faibles

Le PTB estime que le plan climat du gouvernement bruxellois amplifiera les inégalités constatées entre bénéficiaires des primes énergie et rénovation des logements.

Selon le député PTB Bruno Bauwens, ces trois dernières années, les six communes où vivent les ménages aux revenus les plus élevés ont perçu près de 30% d’aides en plus que les six communes où vivent les ménages aux revenus les moins élevés pour une population plus nombreuse.

Pour le PTB, le nouveau plan climat du gouvernement pénalisera les propriétaires à bas revenus, qui n’ont pas les moyens d’avancer les sommes nécessaires pour accéder aux primes et isoler leur logement.

Le plan adopté mercredi dernier décline des mesures concrètes pour accélérer la décarbonation.