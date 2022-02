Région bruxelloise : le contrôle du stationnement avec les scan cars n’est pas au point

"Ceux qui contestent le plus sont les personnes à mobilité réduite, affirme Michel Vassart, porte-parole de Parking Brussels, elles ont en effet le droit de se garer presque partout sans payer en Région bruxelloise". Actuellement, les appareils photos des scans cars ne peuvent lire leurs cartes de stationnement affichées sur le pare-brise. Alors, en attendant que le problème soit résolu, ces conducteurs peuvent s’inscrire sur une liste indiquant leur plaque, pour éviter d’être embêté. Mais pour Mathieu Angelo, du CAWAB : un collectif qui défend l’accessibilité pour tous, ce pis-aller n’est pas satisfaisant. "Sur cette liste, on ne peut inscrire qu’une seule plaque pour une seule carte. Or parfois, on est transporté par un ami ou un parent dont la plaque n’est forcément pas reconnue".