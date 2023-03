Région bruxelloise: FixMyStreet dépasse la barre des 400.000 incidents signalés

La plateforme de signalement des dégradations de l'espace public FixMyStreet, active depuis 10 ans en région bruxelloise, compte désormais 435.441 signalements encodés, indique mercredi un communiqué du cabinet du ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt.

Un total de 247.612 l'ont été par des citoyens et 199.305 par des professionnels (agents de quartier, gardiens de la paix, ...). Certains incidents ont été signalés par plusieurs utilisateurs.

Développé et géré par Paradigme, l'opérateur informatique de la Région bruxelloise, le système actif depuis mars 2013 permet de signaler rapidement dépôt clandestin, tags, véhicule abandonné ou encore trottoir endommagé, ...Il suffit de prendre une photo de l'incident et de la partager via le site web ou l'application mobile.

Ce sont les incidents liés à la propreté publique qui sont les plus nombreux à être recensés: 51.534 en 2022 et 222.405 en 10 ans, selon FixMyStreet.

Ils sont suivis par ceux liés à la voirie, 16.293 en 2022 et 93.715 sur 10 ans. FixMyStreet connaîtra pour ses 10 ans quelques évolutions. Les citoyens pourront retrouver un historique de tous les signalements effectués. De quoi leur permettre de les mettre à jour, de les renforcer ou de les partager.

Il sera également possible de voir en temps réel, grâce à une carte, les incidents signalés à proximité afin d'éviter les doublons.