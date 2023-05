Région bruxelloise : des milliers de sacs-poubelles laissés sur les trottoirs

Dans la région bruxelloise, le nouvel horaire de collecte des poubelles pose problème dans certains quartiers. De nombreux Bruxellois n’ont pas pris connaissance du changement d’horaire, et aucune collecte de rattrapage n’est prévue par Bruxelles Propreté. Par conséquent, des poubelles sont restées sur les trottoirs, certaines depuis plusieurs jours.

C’est le cas à Evere, près de la rue Henri Conscience. On peut voir sur les trottoirs de nombreux sacs-poubelles bleus et blancs qui semblent avoir été oubliés par les éboueurs. Certains d’entre eux sont même déchirés. "C’est devenu un dépotoir. Les sacs se cassent et les pigeons et les corneilles viennent se servir", s’indigne un passant. "Les horaires ont changé à partir du 15 mai. Certaines personnes n’ont pas fait attention et ont mis leurs poubelles comme d’habitude", ajoute une autre passante.

Au total, mardi matin, ce sont 6273 sacs qui ont été laissés dans les rues d’Evere. Le Bourgmestre Ridouane Chahid est furieux : "L’erreur fondamentale a été de communiquer beaucoup trop tard. La Région aurait dû communiquer deux ou trois mois plus tôt et rappeler à plusieurs reprises. Bruxelles Propreté devrait admettre sa responsabilité et relancer une campagne d’information à l’attention des Bruxellois", demande-t-il.

Pourtant, l’opérateur régional a adopté une autre stratégie. "Nous avons décidé de laisser les sacs dans la rue", se défend Etienne Cornesse, le porte-parole de Bruxelles Propreté. "Cela permet aux gens de prendre conscience de leur erreur. Souvent, d’autres habitants ont respecté le calendrier, donc les sacs laissés sont isolés. Il est intéressant de laisser le temps au temps."

Toutefois, un autocollant est apposé sur les sacs oubliés après le passage des agents, sur lequel on trouve un lien internet menant aux nouveaux horaires de collectes traduits dans une dizaine de langues.