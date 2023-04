Régine Kiasuwa Mbengi : "C’est important que les jeunes filles s’accrochent pour poursuivre leur chemin vers les sciences"

Issue d’un mariage mixte entre un père congolais et une mère roumaine, Régine Kiasuwa Mbengi grandit dans un environnement multiple. À l’extérieur du foyer, cependant, les choses ne sont pas toujours simples… "Aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’enfants métisses, mais à l’époque nous étions relativement rares. On me demandait toujours : ‘tu te sens blanche ou noire ?’ C’était très compliqué pour les personnes de comprendre que je n’étais ni l’une ni l’autre, mais les deux. En grandissant, ces questions identitaires ont joué sur ma confiance en moi."

Intéressée tant par les mots que par les labos, à l’adolescence, elle opte finalement les sciences et les maths. Elle fait alors partie de la minorité de filles de l’option maths fortes. "Nous ne formions qu’un quart des élèves, mais je ne me souviens pas avoir senti de discriminations à notre égard. Moi je poursuivais mon chemin sans me soucier des stéréotypes, j’aimais ces matières."