Regina Ferguson, étoile montante de la scène folk-rock/country

Topanga Canyon a attiré pas mal de monde : Neil Young, Woody Guthrie, John Phillips des Mamas and The Papas lui a même dédié une chanson. Cette enclave pour artistes est aussi le repère de la chanteuse : Regina Ferguson.

sur les hauteurs de Santa Monica, Topanga a eu son lot de vedettes du rock et, malheureusement, de dangereux personnages, comme une partie de la tristement célèbre "Manson Family". On pourrait écrire un livre ou réaliser un film sur cet endroit, tant il s’y est passé des événements, festifs, étranges, dramatiques. Au milieu d’une nature assez époustouflante, s’est installée une communauté artistique et éclectique qui confère à ce lieu un caractère unique et vibrant. Galeries d'art, boutiques pittoresques et événements culturels en pagaille, Topanga Canyon est un véritable havre de paix, où la nature et l'art se mêlent harmonieusement.