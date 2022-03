Régime sans gluten : bénéfique pour la santé ?

En quelques années, les rayons des supermarchés se sont remplis de produits sans gluten, de plus en plus de personnes se laissent séduire. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? On fait le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Le gluten est une fraction de protéine, insoluble dans l’eau, que l’on trouve dans tous les types de blé (le froment, l’épeautre, le kamut, etc.). On le trouve aussi dans d’autres céréales comme l’orge, le seigle, le triticale et bien sûr tous leurs produits dérivés. Sans oublier certains aliments dans lesquels on soupçonne moins leur présence comme la sauce soja ou encore la bière. Ces dernières année, le sans gluten est devenu un argument marketing. Les ventes ont explosé. Rien qu’en 2015, les ventes ont augmenté en France de 45%. Et l’évolution est la même en Belgique.

Le phénomène "sans gluten"

On peut expliquer le développement de ce phénomène du fait qu'il y ait de plus en plus de troubles digestifs et la recherche d’un coupable, des sportifs de niveau mondial qui sont adeptes et en font la promotion, une forme de recherche de la perfection alimentaire… Et puis, il y a une bonne dizaine d’années, la découverte d’un nouveau problème de santé lié au gluten, à savoir l’hypersensibilité non cœliaque au gluten. Avant ça, soit vous aviez la maladie cœliaque et il fallait alors absolument arrêter toute consommation de gluten. C’est le seul traitement.

Aujourd’hui, on sait que ce n’est pas si simple. Il y a toute une série de personnes qui ne tolèrent pas le gluten, sans avoir la maladie cœliaque.

Comment savoir si nous sommes concernés ?

Pour la maladie cœliaque, le diagnostic se fait de façon très fiable par un médecin grâce au dosage de certains anticorps et à une biopsie. Mais il existe des formes silencieuses, donc sans symptômes.

Mais pour savoir si on est hypersensible non cœliaque au gluten, c’est beaucoup moins simple. Car les symptômes sont peu spécifiques. Pour la maladie cœliaque, on a des marqueurs sanguins très fiables, et la biopsie. Mais pour l’hypersensibilité, il n’y a pas de protocole de diagnostic validé. Donc le diagnostic se fait sur base des symptômes qui peuvent être digestifs (ballonnements, douleurs, diarrhées, nausées…) mais aussi autres que digestifs (déficits en nutriments, infertilité, maux de tête, dépression, douleurs articulaires…) Donc parfois, ça n’a rien à voir.

Manger sans gluten est donc bien si vous êtes cœliaque ou hypersensible. Voire si vous souffrez d’une maladie auto-immune. C’est à envisager, ne fût-ce que de façon transitoire, si vous souffrez d’une inflammation du tube digestif car le gluten peut contribuer à de l’inflammation. Mais ce n’est certainement pas à généraliser. J’entends des personnes se sentir mieux sans gluten. En réalité, on ne sait pas toujours si c’est le gluten ou le blé, ou autre chose.