Régime de Kim Kardashian : "Il n'est pas sain de perdre autant de poids en si peu de temps".

Les réseaux sociaux semblent avoir poussé à l'extrême certaines injonctions liées à la minceur. Avez-vous ressenti ce phénomène par l'intermédiaire de vos patients ?

Certaines femmes, surtout chez les plus jeunes, sont évidemment très influencées par ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les podiums… Les personnes ayant à la base une faible estime de soi, un manque de confiance, sont les plus impactées. Elles pensent qu'elles iront mieux si elles se conforment à ces standards qui n'en sont pas et qui ne leur correspondent nullement. A l'approche de l'été, cette injonction à la minceur se fait encore plus criante car l'objectif est d'atteindre le fameux "summer body" pour se sentir bien en maillot de bain et en tenue estivale. Et en effet, ce ne sont pas nécessairement les personnes qui ont véritablement des kilos en trop qui sont les plus désireuses de maigrir. Cette attitude reflète un mal-être profond et une sorte de rejet de soi qui est très malsain et douloureux.

Kim Kardashian a également fait part de son intention de "se rattraper dès la fin du gala avec un dîner à base de pizzas et de donuts". Quelles conséquences peuvent avoir ces alternances entre restrictions et excès ?

Perturber complètement le métabolisme. Le corps, quand il a connu une période de restriction, va ensuite garder en mémoire ce manque et par réflexe de survie, stocker plus que nécessaire ce qui sera ensuite ingéré, par anticipation d'une nouvelle privation. Une reprise de poids est donc inévitable, mais aussi une sorte de résistance à l'amaigrissement par la suite.

De plus, étant donné que le régime suivi par Kim Kardashian était très pauvre en glucides, cet apport brutal et massif de féculents via la pizza et les donuts risque de fortement perturber le pancréas et donc la glycémie. Les conséquences à un niveau moins grave vont aussi s'observer sur le plan digestif. L'estomac, qui s'est forcément rétracté durant la période de régime, va avoir du mal à accueillir les premiers temps des quantités de nourriture plus importantes.