Régime alimentaire : comment tenir ses bonnes résolutions ?

C’est le moment ultime des bonnes résolutions pour notre régime alimentaire. Mais si on commence souvent un lundi comment ne pas abandonner le mardi ? Dans le 6/80, Chantal van der Brempt, nutritionniste, vous donne quelques conseils pour tenir ses résolutions.

Selon James Clear, spécialiste de la création d’habitudes, nous surestimons ce que nous pouvons faire en une journée et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en une année. Appliqué au régime alimentaire, que ce soit dans le but de lâcher du poids ou pour retrouver la forme, nous avons tendance à nous fixer un objectif trop ambitieux. Par exemple, perdre 10 kilos en 2 mois.

Cependant, il est recommandé d’appliquer la technique du petit pas. Il faut diviser votre objectif en plein de petits objectifs faciles à atteindre et concentrez-vous uniquement sur ce petit objectif, et non pas sur l’objectif final.

Et si on n’arrive pas à atteindre un petit objectif ?

On réajuste l’objectif suivant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de modifier la durée car parfois, pour différentes raisons, en fonction des nombreux régimes plus ou moins draconiens passés, du degré d’activité, de l’âge, du stress, les résultats peuvent se laisser attendre. L’effet cumulatif de vos efforts vous fait basculer tout d’un coup dans la réussite.

Quels autres conseils pourriez-vous donner ?

Demandez à votre entourage de vous encourager, de vous soutenir activement en aidant dans l’organisation qu’un régime requiert ou tout simplement en vous encourageant à croire en votre réussite.

Soyez créatif et cherchez impérativement à ajouter du plaisir en apprenant à cuisiner différemment, en vous offrant un bon massage après avoir atteint un premier objectif, entourez-vous de chouettes ustensiles de cuisine ou de robots ménagers.

Modifier son alimentation est un vrai projet de vie et mérite que l’on y apporte toute son attention.