Reggie Washington prochain invité de C21 Lounge ce samedi 28 mai

Le bassiste Reggie Washington viendra nous présenter ce 28 mai le projet ‘Black Lives : From Generation To Generation’

Pour porter ce projet, c’est un collectif intercontinental qui s’est constitué avec des musiciens provenant des États-Unis, des Caraïbes et d’Afrique. Ce double album puise son inspiration dans de multiples influences comm la musique africaine, le hip-hop, le jazz, le funk, le rock, la jungle, le blues et le jazz caribéen. Les artistes qui composent ce nouveau projet sont connus pour leur travail et leurs collaborations avec des musiciens mondialement reconnus comme D’Angelo, Fela Kuti, Meshell Ndegeocello, Salif Keita, Marcus Miller, Roy Hargrove, Erykah Badu, Steve Coleman ou encore Joe Zawinul. Des musiciens qui présentent leurs compositions comme une arme contre le fléau du racisme dont sont victimes les femmes et les hommes noir·e·s. Un combat pour l’égalité et la justice sociale à travers un projet musical d’envergure.

Un des artistes pilier de ce projet est le bassiste américain Reggie Washington. Il a joué avec quelques grandes pointures de la soul (D’Angelo, Lisa Simone, Meshell Ndegeocello) mais surtout du jazz (Cassandra Wilson, Roy Hargrove, Steve Coleman, Branford Marsalis, Ravi Coltrane…). Initié à la basse électrique dans les années 70 par Marcus Miller, il s’est rapidement construit une réputation de bassiste et contrebassiste exemplaire. Il vient nous en parler ce samedi 28 mai.