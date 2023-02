Regards sur soi dans une exposition à la Châtaigneraie de Liège

Née d’un heureux hasard, la nouvelle exposition de La Châtaigneraie, "(Auto) portrait au féminin" s’élance – comme son nom l’indique – autour du portrait et de l’autoportrait. 11 artistes se réunissent, 11 femmes, presque toutes liégeoises qui à partir de techniques variées racontent leur rapport à leur corps, à elles-mêmes ou à l’autre. Une occasion pour le Centre wallon d’art contemporain de participer à la " Journée Internationale des droits des femmes " en les mettant à l’honneur tout le mois de mars !

Internet et les réseaux sociaux ont changé notre rapport à l’image, les photos sont de plus en plus nombreuses, et les selfies ont fait leur apparition dans nos quotidiens. La vision de nos corps, de ceux des autres est affûtée. Chacun peut se demander comment il est perçu. À travers l’(auto) portrait, les plasticiennes font pénétrer le spectateur dans l’intimité de leur propre perception. Peinture, gravure, photo, dessin, vidéo, installation, performance… se mettent au service de leur regard.

De Cathy Alvarez qui s’expose en Polaroïd capturé au fil des années, à Babi Avelino qui reprend des portraits de famille pour y incorporer son visage, en passant par Hannah Kalaora dont les mini-autoportraits évoquent une interface de site de rencontre, et Caroline Roloux qui dessine son corps et ses contrastes au fusain… L’exposition nous interroge et nous invite à poser un nouveau regard sur soi.