"Regards de Femmes", dans l’objectif de dix-neuf photographes du réel

Dix-neuf regards pour raconter le monde. "Chacune à leur façon, ces artistes déterminées, pionnières et uniques expriment une forme de résistance aux normes, qu’elles soient sociales, genrées ou politiques. Elles nous rappellent que nous vivons dans un espace présent qui porte les traces indélébiles et éphémères de son histoire que nous devons continuer d’observer avec attention", indique la commissaire dans sa note d’intention. "C’est super aussi à travers cette exposition d’avoir des générations différentes, y compris des jeunes femmes qui prennent la relève. On le voit avec le droit à l’avortement aux États-Unis, on ne peut jamais baisser la garde", ajoute-t-elle de vive voix.

Si le chemin vers plus d’égalité dans le monde de l’art reste long, selon cette experte, les lignes sont néanmoins en train de bouger. "Il y a de plus en plus de grandes expos solos. À Paris, citons par exemple l’exposition Frida Kahlo qui commence au Palais Galliera. Ou l’expo Judith Joy Ross qui vient de se terminer au Bal, ou par ailleurs en septembre 2023, je serai commissaire de la première exposition personnelle à Paris de Paz Errázuriz à la Maison de l’Amérique Latine. On sent qu’il y a une attention particulière de tendre vers plus de parité. Parmi les directions artistiques, ça bouge aussi, on l’a vu avec Cécilia Alemani à la 59ᵉ Biennale d’art contemporain de Venise qui a réalisé un travail remarquable", conclut la commissaire.