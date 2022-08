Regards d’enfants sur le métier d’instituteur : c’était en 1991

Dans cette semaine de rentrée scolaire, Hugues Hamelynck en collaboration avec la Sonuma nous emmène en 1991 avec une archive dans laquelle on interrogeait des petits bouts sur le métier de maître d’école comme on l’appelait à l’époque et d’instituteur de nos jours.

Mais comment perçoivent-ils ce métier ? Les réponses de tous les enfants interviewés en disent long sur la pénurie de ce métier à vocation. Lorsque tu seras grand aimerais-tu être instituteur demande le journaliste ? " Non je ne crois pas car le travail est dur et les enfants n’écoutent jamais "; " Il faut corriger les devoirs, préparer les leçons pour le lendemain, je ne suis pas fait pour cela "; " C’est un métier ou l'on de rester calme, être patient et ne pas être trop tendu. Je ne sais pas comment ils font, de temps en temps j’essaye de me mettre à sa place…

Ecoutez plutôt !