Regards croisés sur les pénuries, la créativité au pouvoir

En Belgique francophone, en 2022, il y avait près de 5000 postes à pourvoir dans les métiers de la cuisine. Le secteur Horeca – comprenez les hôtels, les restaurants et les cafés — ne trouve plus de personnel qualifié. Le phénomène est nouveau dans le secteur de la restauration. En cause : horaires pénibles, insécurité d’emploi, bas salaires… Beaucoup de travailleurs l’ont constaté quand les établissements ont fermé pendant la crise sanitaire. Et ils ont rendu leur tablier pour changer de métier. Aujourd’hui, les restaurants doivent s’adapter…

Panique en cuisine, c’est un reportage signé Julien Conti, Julien Bader et Erik Dagonnier, pour la RTBF.