Regards croisés entre la science, le cinéma et la santé : le festival ImagéSanté est de retour en Cité ardente

La 15e édition du festival ImagéSanté se déroulera du 27 mars au 1er avril.

Organisé par l’Université et le CHU de Liège, ImagéSanté est destiné au grand public et propose pas moins de 120 événements en cinq jours.

Parmi les rendez-vous phare, la compétition de films documentaires qui seront proposés au cinéma le Sauvenière et le Churchill des Grignoux. Au programme, une vingtaine de films en provenance du monde entier. " Nous avons reçu plus de 350 films de 17 nationalités différentes et nous en avons sélectionné 22 " annonce Muriel Defosse, la directrice du festival. Cette compétition s’articule en trois sessions : la compétition internationale et ses films d’auteur et deux sessions thématiques " Soulever des montagnes" et " Lever des tabous". "Cette année nous avons reçu beaucoup de films qui abordent des thèmes dont on parle encore difficilement comme celui qui soulève les questions liées au genre notamment mais aussi ceux en lien avec la fin de vie ou les situations de handicap" explique Muriel Defosse. Trois jurys internationaux, composés de spécialistes du cinéma documentaire et de professionnels de la santé décerneront les Grands Prix du Festival ImagéSanté 2023.

La retransmission en direct d’une trentaine d’opérations chirurgicales constitue également un des temps forts du festival tout comme les ateliers pédagogiques à destination des 15-25 ans. Ces ateliers s'apprêtent à accueillir plus de 25 écoles et plus de 2000 étudiants en quatre jours.

Une dizaine d’émissions sur des thématiques liées à la santé seront également proposées. Celles-ci seront diffusées en direct sur l’une des deux chaînes du festival.

Seul l’accès aux séances cinématographiques est payant. La réservation pour participer aux nombreux événements que propose ImagéSanté est vivement conseillée.