Regardez une chorale de 18 812 personnes chanter "Africa" de Toto

Des images qui nous viennent d'Australie.

Et on les doit à Pub Choir, une organisation créée en 2017 dans le but de transformer des publics du monde entier en chorales géantes. Pour y arriver, ils investissent les bars, les théâtres et les salles de concerts pour apprendre aux participants à interpréter des chansons populaires sous forme d'harmonies à trois voix pour ensuite enregistrer le résultat en vidéo.

Si dans le passé, Pub Choir a proposé à ses disciples d'interpréter de nombreux classiques comme "Heroes" de David Bowie, "Running Up That Hill" de Kate Bush et "I Was Made For Lovin' You" de Kiss, ils ont cette fois décidé de s'attaquer au plus grand tube du groupe Toto: "Africa". Et pour ce nouveau projet, ils ont réuni pas moins de 18 812 choristes à travers 15 villes villes différentes d'Australie.

Une méga collaboration donc que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo ci-dessous: