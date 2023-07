Regardez "Toxicity" de System Of A Down devenir un improbable morceau de reggae

"Toxicity" est devenu un véritable classique et un des titres les plus appréciés de System Of A Down. C'est sans doute ce qui a poussé le groupe Reggaetown à se lancer dans une reprise à la sauce reggae.

Alors que nous nous promenions dans l'univers infini du web, nous sommes tombés sur cette version très particulière de "Toxicity", ce morceau iconique qui a propulsé System Of A Down vers une immense célébrité durant la première partie des années 2000. Et si on a déjà rencontré pas mal de réinterprétation de ce classique, celle-ci se distingue par sa transformation en véritable morceau de reggae. Et si le résultat est déconcertant à la première écoute, il impressionne par la maitrise des musiciens. D'ailleurs, il a réussi à convaincre Shavo Odadjian, le bassiste de System Of A Down, qui a partagé la vidéo sur ses réseaux.

On vous laisse découvrir cela en vidéo :