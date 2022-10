Regardez tout un stade rendre un hommage exceptionnel à Tom Petty

Un hommage qui a ému la fille de Tom Petty, Adria. Elle a déclaré : "Mon père était fier d'être d'un endroit où l'équipe de football était aimée, où les gens en étaient fanatiques. C'est une expérience religieuse pour les gens du Sud, et c'est un endroit formidable où les gens se réunissent et partagent leur amour pour l'équipe et mettent de côté toutes les autres différences qu'ils ont. Les concerts de mon père étaient dans une ambiance similaire. Le fait qu'un grand groupe de personnes chante sa chanson et qu'elle serve de cri de ralliement pour le Gators est magnifique. Je pense qu'il aurait adoré ça. J'ai juste adoré. Je vais juste essayer de ne pas pleurer."

