Regardez Steve Vai réaliser le rêve d’un jeune fan

Tout est parti d’un trajet en taxi.

Voici comment un trajet en taxi à Barcelone a conduit à une surprise sur scène pour un guitariste en herbe lors de la tournée Inviolate de Steve Vai.

Lors du dernier concert de sa tournée européenne Inviolate, au théâtre Tivoli de Barcelone le mois dernier, Steve Vai a soudainement donné sa guitare à un spectateur alors qu’il jouait le dernier morceau de son set " Fire Garden Suite IV - Taurus Bulba ". Celui-ci a immense quitté son siège pour rejoindre le groupe sur scène. Le jeune guitariste, Daniel Jiminez, s’est lancé dans un solo épique avec une évidente confiance en lui.

Mais ce n’est que tout récemment que Steve Vai a révélé toute la surprenante histoire qui a mené à ce beau moment sur scène.

Le guitariste a écrit sur ses réseaux : " Lors du dernier concert de l'European Inviolate Tour, alors que je me rendais à la salle de Barcelone, il y avait un chauffeur de taxi très enthousiaste qui voulait que je monte dans sa voiture pour m'emmener à la salle. Pendant le trajet, il était très heureux de me montrer un clip vidéo de son fils jouant " For The Love Of God " et j'étais en fait assez impressionné par la façon dont ce garçon jouait. "

Et il a continué en expliquant : " Pendant le concert ce soir-là, j'ai vu le garçon avec son père assis dans le public, alors j'ai décidé de faire sa journée... et il a clairement assuré ! C'était une manière splendide de couronner une tournée exceptionnelle."

Le jeune Jiminez a donc vécu le plus beau jour de sa vie, comme il l’a écrit sur son compte Instagram : " Je ne réalise toujours pas que c'était réel. Merci Steve Vai de m'avoir invité à ton concert, merci de m'avoir fait la merveilleuse surprise de me faire monter sur scène pour jouer avec ta propre guitare. Cette journée va rester gravée dans ma mémoire ; tu es un grand musicien et une personne formidable, tu es un exemple à suivre pour moi."

Ce moment que le jeune musicien n’oubliera jamais et à découvrir ci-dessous en vidéo :