Regardez Robbie Williams s'éclater en chantant la chanson phare du "Livre de la jungle"

Et on a juste envie de chanter avec lui.

A moins de vivre sur une autre planète, vous ne pouvez pas ne pas connaitre "I Wan'na Be Like You" (mieux connu dans nos contrées dans sa version française "Être un homme comme vous"), ce standard de jazz américain issu du célèbre dessin animé Le Livre de la jungle de Walt Disney Pictures (qui est sorti - oui, ça ne date pas d'hier - en 1967.

Ce titre hyper entrainant et efficace a été écrit et composé par les frères Sherman et est interprété à l'origine par Louis Prima (qui doublait en anglais le personnage du Roi Louie) et Phil Harris ( sous les traits de l'ours Baloo).

Cette mélodie a évidement traversé les âges et les générations au point d'être reprise à toutes les sauces et par toutes sortes de musiciens. Et dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un Robbie Williams très en forme que l'on voit rejoindre un groupe reprenant ce classique de manière festive.

Le chanteur de 49 ans participait à une fête sur un Yacht (organisée par l'actrice australienne Rebel Wilson et Warner Music) à Cannes quand il a entendu cette mélodie connue et il n' a pu résister à l'envie de rejoindre les musiciens et de participer à la chanson.

Vêtu de ce qui ressemble quand même très fort à un pyjama et d'une paire de lunette Louis Vuitton, le chanteur s'en donne à coeur joie, laissant s'exprimer le petit garçon qui sommeille à l'intérieur de lui.

Il faut dire que c'est un air qu'il connait bien vu qu'il l'a déjà enregistré sa propre version du morceau en 2013 sur son 10ème album Swings Both Ways.

