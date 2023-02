Regardez Richie Sambora de Bon Jovi reprendre Elvis et Leonard Cohen déguisé en pomme de terre

L'ancien guitariste de Bon Jovi, Richie Sambora, a été "démasqué" en tant que Jacket Potato dans l'émission télévisée The Masked Singer en Grande-Bretagne.

Pour les non-initiés, The Masked Singer est une émission de télé-réalité née en Corée du Sud en 2015, dans laquelle des célébrités chantent des chansons populaires tout en portant des déguisements extravagants, souvent absurdes. Un panel d'autres célébrités tente alors de reconnaitre les chanteurs et le public vote pour les meilleures performances. A la fin de chaque émission, l'interprète avec le moins de votes est éliminé et est alors "démasqué".

Cette semaine, c'était au tour de Richie Sambora. Pendant des semaines, il a diverti les téléspectateurs en tant que "Jacket Potato", qu'on peut traduire par "La patate en veste". On l'a notamment vu interpréter "Viva Las Vegas" d'Elvis Presley, et "Hallelujah" de Leonard Cohen avant livrer une version entraînante de "Brass In Pocket" des Pretenders.