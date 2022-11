Regardez Noel Gallagher et Johnny Marr travailler en studio!

Dans un communiqué, le chanteur de Manchester avait précisé les choses par rapport à la sortie de ce premier single : “C’est le tout premier que j’ai écrit, composé et vraiment fini. Ça faisait donc sens pour moi que ce soit le premier single (de ce nouvel album) que les gens écoutent. Un grand merci à mon ami Johnny Marr d’avoir apporté sa touche si personnelle. Et concernant la vidéo, le premier qui saura me repérer aura la chance de gagner un sac de Flamin’Hot Wotsits Giants!”.

Dans les images des coulisses, qui ont été tournées par Anais, la fille de Gallagher, au studio Lone Star, on peut voir Johnny Marr travailler les mélodies de guitare du morceau pour la première fois, tandis qu'un autre clip montre Gallagher en train d'enregistrer la guitare acoustique et le chant. Une troisième vidéo révèle une partie du processus créatif qui a permis de "trouver les bonnes notes" pour la chanson.

Le 9 novembre, Noel Gallagher a laissé échapper une information sur la date de sortie, alors qu’il discutait de son équipe de football de Manchester City : " L’équipe fait du bon boulot, nous avons une belle saison. J’espère que nous serons à Istanbul (pour la finale de la Champions League) au moment où sortira mon nouvel album, ce serait super ", a-t-il dit.

" Je ne peux pas encore vous dire le titre, par contre ".