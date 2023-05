Regardez Nick Cave, Sting, Nick Mason et Lars Ulrich s'éclater au concert de Bruce Springsteen

Le concert du Boss à Rome a vu défilé une véritable pléiade de stars.

La semaine dernière, le grand Bruce Springsteen est monté sur la scène du Circus Maximus à Rome pour un concert incroyable avec son E Street Band. 3 heures de musique et 28 chansons intemporelles qui resteront gravées à jamais dans la mémoire des dizaines de milliers de personnes qui étaient présents dans ce lieu historique romain.

Mais le Boss et les membres de son groupe n'étaient pas les seuls grands noms de la musique présents lors de cette soirée. Parmi les spectateurs, les plus attentifs ont également remarqué certaines des plus grandes stars du rock et du cinéma.

En effet, le public avait le privilège d’être accompagné de Lars Ulrich de Metallica, Nick Cave, Nick Mason de Pink Floyd, Sting, Thomas de Maneskin, Chris Rock et Woody Harrelson !

Et ils étaient visiblement déchaînés et très heureux de vivre ensemble ce grand moment de musique.

Le tout est à découvrir dans les vidéos ci-dessous :