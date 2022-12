Regardez Metallica reprendre Thin Lizzy à Los Angeles

Le show a eu lieu au Microsoft Theater de Los Angeles le 16 décembre. Tous les fonds récoltés lors de la soirée ont été reversés à l’association caritative du groupe, " All Within My Hands ".

Le set a démarré avec cinq morceaux en acoustique comme "Blackened", "The Unforgiven", les reprises de Thin Lizzy : "Borderline" et "Whiskey in the Jar" et de UFO, "It’s Killing Me".

Le groupe a ensuite joué ses classiques, "Harvester Of Sorrow", "Holier Than Thou", "Creeping Death", "Enter Sandman" et "Nothing Else Matters", avant d’entamer "Lux Aeterna" pour la première fois dans des conditions live.

L’artiste de San Francisco Avi Vinocur a également joué de la guitare, de la mandoline et chanté dans les chœurs.