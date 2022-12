Regardez Mercredi de la famille Adams reprendre magistralement "Paint It, Black" des Stones au violoncelle

C'est la série du moment.

A moins de vivre sur une autre planète, vous n'avez pas pu passer à coté du phénomène "Wednesday" ("Mercredi" en français), la nouvelle série de de Tim Burton qui bat tous les records sur la plateforme de streaming Netflix.

Le succès de la série doit beaucoup à la performance magistrale de la jeune actrice Jenna Ortega qui marque de nombreuses scène déjà devenues cultes de son talent. Outre une scène de danse à l'ambiance gothique mémorable, c'est un autre passage de la série qui a attiré l'attention de nombreux spectateurs : celle où la jeune Mercredi joue du violoncelle dans le premier épisode de la série. Et les amateurs de rock auront évidement reconnu "Paint It, Black", l'une des chansons les plus célèbres jamais écrites par les Rolling Stones..

Sorti en 1966 en tant que single issu de leur album Aftermath, le morceau occupe une place particulière dans la culture populaire moderne, et on le retrouve sur de nombreuses bandes originales de films célèbres : on peut notamment l'entendre au générique de fin des films Full Metal Jacket et L'avocat du Diable.

La version jouée par Mercredi dans la série de Tim Burton est instrumentale. Pourtant, les paroles de la chanson originale correspondent parfaitement à l'esprit torturé et morbide de la jeune fille : la chanson évoquant le chagrin que l'on ressent après la mort de la personne qu'on aime et du fait de ne plus vouloir de couleurs dans sa vie. Son cœur est noir et il veut tout peindre en noir en signe de son humeur.

Mercredi joue du violoncelle à plusieurs reprises tout au long de la série. Dans l'épisode 3, Mercredi rejoint un groupe de la Jericho High School pour jouer un autre classique du rock "Don't Stop" de Fleetwood Mac. Dans le même épisode, elle joue également "L'hiver" de Vivaldi. Enfin, dans l'épisode 6, on la voit jouer le "Concerto pour violoncelle en mi mineur" d'Elgar.

Découvrez ci-dessous sa reprise pleine de panache et frénésie de "Paint It, Black" des Stones au violoncelle.