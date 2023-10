Regardez Lexi, la fille de David Bowie, chanter "Starman" et "Life On Mars"

La fille de David Bowie et d'Iman a proposé une interprétation personnelle des célèbres chansons de son papa sur Instagram.

Alexandria 'Lexi' Jones, fille de l'icône du rock et de la modèle, philanthrope et entrepreneuse Iman, a toujours mené une vie relativement discrète. Toutefois, elle a offert à ses abonnés une prestation de "Starman" et "Life on Mars" lors d'un direct sur Instagram.

Dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, on peut d'abord entendre Lexi chanter timidement "Starman", le classique de Bowie sorti en 1969 et extrait de son album culte The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Elle enchaîne ensuite avec une douce interprétation de "Life On Mars", où elle dévoile une partie de sa personnalité et de sa voix unique.