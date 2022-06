Regardez les Red Hot Chili Peppers en version flamenco

La vidéo a été enregistrée pour célébrer le début de la tournée mondiale du groupe à Séville ce week-end (le 4 juin). Il présente six danseurs et quatre musiciens sur scène. El Patio Sevillano l'a partagée sur ses réseaux sociaux, accompagné de la légende suivante : "Bienvenue à Séville, c'est un honneur de pouvoir reprendre votre chanson et de faire ce que nous faisons de mieux".

"Aquatic Mouth Dance" apparaît sur le douzième album studio des Red Hot Chili Peppers : Unlimited Love. Depuis sa sortie en mars, l'album est devenu l'album rock le plus vendu de 2022 à ce jour.

C'est aussi l'album le plus vendu du groupe californien depuis leur double album "Stadium Arcadium" en 2006 et leur premier depuis le retour dans le groupe du guitariste John Frusciante.

De leur coté, les Red Hot Chili Peppers ont prévu un petit cadeau pour leurs fans ce vendredi avec la sortie du titre funky “Nerve Flip”, qui apparaissait jusqu’ici uniquement en bonus sur l’édition japonaise du dernier album, Unlimited Love.