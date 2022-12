Regardez les princesses Disney devenir des metalleuses

Quand les princesses Disney font du metal, cela donne un medley énergique des classiques de la firme de Mickey Mouse.

Connaissez-vous Scardust ? C'est un ensemble unique, mettant en vedette la crème du metal israélien. Une sorte de supergroupe local quoi ! Les membres des groupes Somnia et Soul Enema se sont rassemblés pour créer un projet à la dimension progressive, orientée vers une certaine grandiloquence symphonique.

Depuis le début d l'année 2022, le groupe a teasé un "projet secret" sur ses réseaux sociaux, demandant à ses fans de deviner de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, le secret est enfin révélé. N'hésitant pas à sortir des sentiers battus du genre et de sa zone de confort, Scardust vient de sortir un medley Disney.

Dans cette nouvelle vidéo, le groupe imagine l'évolution des célèbres chansons des princesses Disney si elles avaient été remaniés à la sauce metal. Du classique Cendrillon à l'hymne de la Petite Sirène en passant par la Belle et la Bête, Mulan, la Reine des Neiges, Vaiana et Pocahontas, chacune a droit à une interprétation puissante et électrique.

Le résultat est à découvrir ci-dessous :