Regardez les Beatles repris dans le style de Muse

Ce garçon, extrêmement doué pour transformer tout ce qu'il touche en chansons de metal, nous a déjà proposé ses relectures à grands coups de riffs du prêche du télévangéliste Kenneth Copeland, d'un concours de cris de cochon, et a récemment transformé Yoko Ono en chanteuse de metal.

Cette fois, le YouTubeur a donc décidé de reprendre "While my guitar gently weeps", le classique des Beatles, dans le style de Muse.

Muse qui de son coté devrait sortir son nouvel album "Will Of The People" le 26 août via Warner Records, et le leader Matt Bellamy a révélé ce que l'on peut attendre de ce nouveau disque.

