Regardez Lenny Kravitz s’éclater sur le nouveau Rolling Stones

Lenny est comme nous tou(te)s : un fan des Stones.

A moins de vivre sur la planète Mars, vous n'avez pas pu passer à côté de l'énorme info de la semaine dernière. Les Rolling Stones sont de retour et ont annoncé la sortie de leur premier album de musique originale depuis 2005 lors d'une grande conférence de presse à Londres (à laquelle laquelle a assisté Laurent Rieppi de Classic 21). L'album se nommera Hackney Diamonds, sortira le 20 octobre et sera composé de 12 titres dont 2 avec le regretté batteur Charlie Watts.

Dans la foulée, le groupe a révélé "Angry", l'excellent premier single extrait de ce nouvel album. Un titre qui a su conquérir les fans du monde entier, à commencer par Lenny Kravitz.

Le chanteur de "Are You Gonna Go My Way" a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle on le voit au volant d'un véhicule en train de s'éclater en chantant le nouveau titre de Mick Jagger et compagnie.

Lenny a ajouté en commentaire de sa vidéo : "J'adore la nouvelle chanson "Angry" des Rolling Stones". Une vidéo et un message qui ne sont pas passés inaperçu aux yeux des Stones qui ont laissé un ❤ en commentaire.

On vous laisse découvrir tout ça ci-dessous :