Regardez "le plus grand groupe de rock au monde" reprendre ce grand classique de Metallica

Le collectif Rockin'1000 délivre une reprise puissante de "Enter sandman" de Metallica.

Nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises de ce super groupe rassemblant plus de 1000 musiciens issus d’Italie mais aussi du Canada, du Mexique, d’Angleterre, d’Autriche, d’Allemagne on encore de Bosnie.

Après plusieurs passages remarqués par le Stade de France, plus de 1000 musiciens amateurs se sont rassemblés au Brésil.

C'est le 1er octobre dernier que le plus grand groupe de rock du monde s'est produit à l'Allianz Parque, à São Paulo. Ils ont sorti récemment la première vidéo de ce passage brésilien, dans lequel on voit les musiciens jouer le classique "Enter Sandman" de Metallica.

Au Brésil, le groupe comptait 1 088 musiciens, dont 871 brésiliens, comprenant des guitaristes, des bassistes, des batteurs et des chanteurs, sur une scène à 360 degrés. Ils ont joué un répertoire comprenant des succès tels que "Come Together", des Beatles, "Smells Like Teen Spirit", de Nirvana, et des classiques locaux tels que "Metamorfose Ambulante" de Raul Seixas et "A Minha Menina" de Mutantes.

Mais l'un des grands moments de la soirée a été la performance du plus grand classique de Metallica, "Enter Sandman". La synchronisation des musiciens dans le rythme de la batterie dans l'intro, et aussi dans le solo de guitare vers la fin, est très impressionnante à observer !

Vous pouvez découvrir tout ça ci-dessous :