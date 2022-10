Regardez le guitariste de Rammstein jouer "Du hast" dans les rues de Mexico

Le guitariste de Rammstein, Richard Kruspe, a été aperçu en train de jouer le classique "Du Hast" devant des fans dans une rue de Mexico.

Alors que les poids lourds du métal allemand Rammstein étaient à Mexico pour enchainer une série de 3 concerts au Foro Sol il y a quelques jours, le guitariste Richard Kruspe a eu envie de se faire une petite virée en villle pour y interpréter l'une des chansons les plus populaires du groupe.

Venu avec sa tenue de scène et tout son équipement de son équipement de scène, le guitariste a offert aux fans rassemblés autour de lui une version dépouillée de "Du Hast". Et c'était sans doute la première fois depuis longtemps que l'on pouvait découvrir une version live de ce titre sans avoir des tonnes de flammes et d'effets pyrotechniques autour du guitariste.

Découvrez le résultat ci-dessous :