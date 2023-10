Regardez le chanteur de Keane reprendre Bruce Springsteen avec des membres de Genesis, Bon Jovi et Linkin Park

Une collaboration assez surprenante.

Ce week-end, de nombreuses célébrités s'étaient donné rendez-vous en Ecosse pour participer au championnat Alfred Dunhill, un tournoi de golf qui mélange des stars de la discipline et du monde du divertissement.

Parmi les nombreuses célébrités inscrites au concours, on a pu apercevoir les acteurs Bill Murray, Catherine Zeta-Jones et Andy Garcia mais aussi les musiciens Tico Torres, Huey Lewis, Tom Chaplin de Keane, Dave Farrell de Linkin Park et Mike Rutherford de Genesis .

Après avoir parcouru les parcours de golf toute la journée de samedi, tout ce joli monde s'est retrouvé pour une petite soirée durant laquelle les musiciens présents se sont joints au groupe local de Elio Pace pour un concert improvisé durant lequel ils ont repris des classiques de la musique.

Dans la vidéo que l'on vous propose aujourd'hui, vous pourrez donc apercevoir Tom Chaplin, le chanteur de Keane, chanter "Dancing in the Dark" de Bruce Springsteen accompagné de Mike Rutherford de Genesis, Dave Farrell de Linkin Park, Tico Torres de Bon Jovi et du chanteur pop Ronan Keating.

Et vu les réactions du public présent, nous sommes certains que le Boss aurait approuvé.