Regardez le bassiste de ZZ Top jouer sur scène avec une impressionnante basse à 17 cordes

La surprise fut totale pour les fans du groupe.

Les spectateurs présents lors d'un concert de ZZ Top la semaine dernière (le 5 novembre) n'en ont pas cru leurs yeux quand le bassiste actuel du groupe, Elwood Francis, est monté sur scène avec une basse électrique de 17 cordes.

Celui qui a rejoint ZZ Top l’an dernier suite au décès du bassiste Dusty Hill ne fait pas les choses à moitié. Elwood Francis, qui est à la base un ancien technicien guitare du groupe, a décidé d'utiliser cette basse à 17 cordes très impressionnante pour jouer le titre "Got Me Under Pressure" lors d'un concert à Huntsville, en Alabama. Le résultat est à découvrir ci-dessous :