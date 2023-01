Regardez la star de "Breaking Bad" Bryan Cranston et James Corden se lancer dans une imitation délirante de Simon & Garfunkel

Une séquence aussi drôle que bizarre.

Le concert gratuit que Paul Simon et Art Garfunkel ont donné le 19 septembre 1981 à Central Park à New York (et qui a attiré environ 500 000 personnes) est resté dans toutes les mémoires. Filmé pour la télévision puis sorti sous la forme d'un album live, cet évènement a été l'un des concerts les plus emblématiques et les plus regardés de la décennie.

Alors, lorsque les producteurs du talk-show télévisé américain The Late Late Show ont teasé des images inédites du concert, les fans se sont certainement demandé comment ces images avaient-elles pu rester invisibles pendant plus de quatre décennies.

La vérité était que ces images étaient en fait une nouvelle parodie de James Corden, l'animateur anglais de l'émission, accompagné de son invité du soir, l'acteur américain Bryan Cranston, connu pour avoir incarné Walter White dans l'iconique série Breaking Bad.

Les deux se sont lancés dans une imitation improbable de Simon et Garfunkel en reprenant leur tube “The Sound of Silence”. Et le résultat, étrange à souhait, est à découvrir ci dessous :