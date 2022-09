Regardez la batteuse de 12 ans Nandi Bushell rejoindre les Foo Fighters pour jouer "Learn to Fly" au concert hommage à Taylor Hawkins

"C'était le plus grand honneur de ma vie."

Nandi Bushell, la désormais célèbre batteuse de 12 ans - dont on vous a déjà beaucoup parlé dans cette rubrique - a rejoint les Foo Fighters sur scène pour le concert hommage à Taylor Hawkins au stade de Wembley à Londres. Un show impressionnant qui a duré pas moins de six heures et a eu lieu ce samedi 3 septembre.

Nandi est montée sur scène pour jouer de la batterie sur la chanson "Learn to Fly". Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, l'a présentée comme "la putain de batteuse la plus cool du monde". Grohl a même ajouté : "C'est la plus grande rock star de l'affiche. Je sais qu'on a Queen et Rush et tout ça, mais on a Nandi ce soir."