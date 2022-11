Regardez l’émission Kiosk spécial palmarès des Prix Maeterlinck de la Critique scène

Après deux années chahutées – édition virtuelle en 2020, annulation en 2021 –, la 70e cérémonie des Prix Maeterlinck de la critique scène a pu se tenir en chair et en os au Théâtre des Martyrs, ce lundi 31 octobre.

Ce vendredi 4 novembre à 23h43, Kiosk vous présente les meilleurs moments de cette cérémonie présentée toute en douceur et élégance par la comédienne Valérie Bauchau et ponctuée d’interventions musicales chaleureuses de Sibel Dincer et Daniel Vincke. Thierry Hélin a été invité à rendre un hommage émouvant à Philippe Jeusette tandis que Jacqueline Bir, honorée par le Prix Abraté faisait rire une assemblée debout.

A épingler, parmi les lauréats, le spectacle "Marche Salope" de la photographe Céline Chariot, une production du Festival de Liège, à voir dès aujourd’hui sur Auvio.