Regardez l’armée nord-coréenne interpréter "Killing In The Name" de Rage Against The Machine dans cette vidéo très réaliste

Vous voulez voir le chœur militaire de l'armée nord-coréenne interpréter "Killing In The Name" de Rage Against the Machine ?

Alors la chaine Youtube d'un certain Lars von Retriever a ce qu'il faut pour vous.

Ce YouTubeur intrépide a presque réussi à nous berner avec cette incroyable (et fake évidement) "séquence rare" montrant le chœur militaire nord-coréen interpréter le tube "Killing In The Name" de Rage Against The Machine. Une vidéo qui a du prendre une éternité à être éditée et que nous vous invitons à découvrir ci-dessous :