Regardez Korn se lancer dans un karaoke délirant avec des extraterrestres

On le sait: le groupe Korn a beaucoup d'humour.

L'année dernière, le groupe avait beaucoup amusé ses fans et ses followers sur le réseau social TikTok en publiant une vidéo dans laquelle les membres du groupe chantent "I Want It That Way", un classique des Backstreet Boys.

Cette fois, c'est accompagné d'un groupe d'amis venus d'une autre planète que les membres de Korn se sont récemment fait remarquer.

Récemment, le compte Instagram du festival Bonaroo a publié une vidéo mettant en vedette des membres de Korn se lançant dans un karaoké complètement délirant avec... des extraterrestres sur le morceau "Freak on a Leash", et c'est de loin l'une des choses les plus étranges que nous ayons jamais vues.

Il n'y a pas beaucoup de contexte fourni par Bonaroo concernant la sortie de cette vidéo, la légende expliquant simplement : " karaoké avec Korn avec des figurants extraterrestres "

La vidéo parle d'elle-même et on vous propose de la découvrir ci-dessous :